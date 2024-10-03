«Хочу быть там, где чувствую себя нужным». Джулиус Рэндл готов продлить контракт с «Миннесотой» на длительный срок

Джулиус Рэндл ответил на вопрос о возможном продлении контракта с «Миннесотой».

«Безусловно. Я хочу быть там, где я чувствую себя нужным.

Здесь я чувствую себя нужным, все меня приняли. Тим Коннелли великолепен. Я играл за Криса Финча. Я действительно верю в Финча. Да, я действительно хочу быть здесь», – заявил форвард «Миннесоты».

Рэндл может стать свободным агентом по окончании сезона-2024/25, если не подпишет продление контракта.