«Хочу быть там, где чувствую себя нужным». Джулиус Рэндл готов продлить контракт с «Миннесотой» на длительный срок
Джулиус Рэндл ответил на вопрос о возможном продлении контракта с «Миннесотой».
«Безусловно. Я хочу быть там, где я чувствую себя нужным.
Здесь я чувствую себя нужным, все меня приняли. Тим Коннелли великолепен. Я играл за Криса Финча. Я действительно верю в Финча. Да, я действительно хочу быть здесь», – заявил форвард «Миннесоты».
Рэндл может стать свободным агентом по окончании сезона-2024/25, если не подпишет продление контракта.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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