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Джулиус Рэндл о переходе в «Миннесоту»: «Могло быть и хуже»

Джулиус Рэндл рассказал о своей реакции на обмен в «Миннесоту».

«Моя жена говорит, что могло быть гораздо хуже. Это точно. Я не хочу никого обидеть, но могло быть и хуже.

Я проснулся на следующее утро, и я был очень воодушевлен. Это был глоток свежего воздуха. Я рад принести все, чему я научился за последние пять лет, и помочь этим ребятам. Я просто хочу помочь, я хочу помочь Руди, Назу, всем этим парням. Я хочу помочь выиграть чемпионат, так что это единственное, что имеет значение», – сказал форвард «Миннесоты».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: MSN
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logoНБА
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