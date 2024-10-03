Джулиус Рэндл о переходе в «Миннесоту»: «Могло быть и хуже»
Джулиус Рэндл рассказал о своей реакции на обмен в «Миннесоту».
«Моя жена говорит, что могло быть гораздо хуже. Это точно. Я не хочу никого обидеть, но могло быть и хуже.
Я проснулся на следующее утро, и я был очень воодушевлен. Это был глоток свежего воздуха. Я рад принести все, чему я научился за последние пять лет, и помочь этим ребятам. Я просто хочу помочь, я хочу помочь Руди, Назу, всем этим парням. Я хочу помочь выиграть чемпионат, так что это единственное, что имеет значение», – сказал форвард «Миннесоты».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: MSN
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