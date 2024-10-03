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Егор Демин сфотографировался в шапке-ушанке

Егор Демин поделился снимками с фотосессии университета Бригама Янга.

На одной из фотографий молодой российский баскетболист предстал в шапке-ушанке.

18-летний разыгрывающий в новом сезоне будет играть в NCAA за университет Бригама Янга.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: соцсети Егора Демина
logoNCAA
Баскетбол - фото
университет Бригама Янга
Егор Демин
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