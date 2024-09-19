Егор Демин: «В детстве вдохновлялся Стефеном Карри»
Егор Демин назвал звезду «Голден Стэйт» Стефена Карри своим кумиром.
«В детстве вдохновлялся Стефеном Карри, как и многие другие дети. Не хочу громко говорить, что Карри привил мне любовь к баскетболу, но это тот человек, на которого я смотрел и восхищался», — сказал 18-летний российский защитник университета Бригама Янга.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Чемпионат»
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