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Егор Демин: «В детстве вдохновлялся Стефеном Карри»

Егор Демин назвал звезду «Голден Стэйт» Стефена Карри своим кумиром.

«В детстве вдохновлялся Стефеном Карри, как и многие другие дети. Не хочу громко говорить, что Карри привил мне любовь к баскетболу, но это тот человек, на которого я смотрел и восхищался», — сказал 18-летний российский защитник университета Бригама Янга.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Чемпионат»
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoNCAA
logoСтефен Карри
университет Бригама Янга
Егор Демин
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