Егор Демин: «В детстве вдохновлялся Стефеном Карри»

Егор Демин назвал звезду «Голден Стэйт» Стефена Карри своим кумиром.

«В детстве вдохновлялся Стефеном Карри , как и многие другие дети. Не хочу громко говорить, что Карри привил мне любовь к баскетболу, но это тот человек, на которого я смотрел и восхищался», — сказал 18-летний российский защитник университета Бригама Янга.