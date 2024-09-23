Егор Демин выложил совместную фотографию с Эдрианом Воджнаровски
Егор Демин сфотографировался с Эдрианом Воджнаровски.
Молодой российский баскетболист, который в новом сезоне будет играть в NCAA за университет Бригама Янга, выложил совместную фотографию со знаменитым экс-инсайдером НБА.
Демин и Воджнаровски пересеклись на матче футбольной команды Бригама Янга.
«Вместе с королем срочных новостей 🐐», – написал Егор.
Воджнаровски на прошлой неделе завершил карьеру в спортивной журналистике и станет генменеджером университетской баскетбольной программы.
Фото: соцсети Егора Демина
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Егора Демина
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