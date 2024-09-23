  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
Фото
0

Егор Демин выложил совместную фотографию с Эдрианом Воджнаровски

Егор Демин сфотографировался с Эдрианом Воджнаровски.

Молодой российский баскетболист, который в новом сезоне будет играть в NCAA за университет Бригама Янга, выложил совместную фотографию со знаменитым экс-инсайдером НБА.

Демин и Воджнаровски пересеклись на матче футбольной команды Бригама Янга.

«Вместе с королем срочных новостей 🐐», – написал Егор.

Воджнаровски на прошлой неделе завершил карьеру в спортивной журналистике и станет генменеджером университетской баскетбольной программы.

Фото: соцсети Егора Демина

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Егора Демина
logoNCAA
Баскетбол - фото
университет Бригама Янга
logoЭдриан Воджнаровски
Егор Демин
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Егор Демин: «В детстве вдохновлялся Стефеном Карри»
119 сентября, 16:49
Егор Демин: «Поражает, насколько американцы близки к баскетболу. Есть люди, которые знают буквально все про меня»
219 сентября, 13:45
Егор Демин: «Выступления Алексея Шведа были для меня чем-то внеземным, не с нашей планеты»
719 сентября, 06:45
Стивен Эй Смит об уходе Эдриана Воджнаровски: «Мы точно его не просили»
18 сентября, 15:41
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Сергей Тараканов о фаворитах Лиги ВТБ: «ЦСКА, «Зенит» и УНИКС. Это команды уровня Евролиги, минимум борьбы за плей-офф»
4 минуты назад
Блок-шот Евгения Белянкова и данк Антониуса Кливленда после передачи Андрея Мартюка – лучшие моменты тура Лиги ВТБ
сегодня, 10:22Видео
Ответственный за коронавирусные ограничения в Нью-Йорке советник мэра хвастался тем, что «помешал Кайри Ирвингу играть в баскетбол». Выяснилось, что он нарушал собственные запреты
2сегодня, 09:51
Амаре Стаудемайр об уходе из «Никс» в 2015-м: «Никто не хочет вникать в треугольное нападение. В раздевалке был раскол»
4сегодня, 09:28
Алисса Томас оформила свой 4-й трипл-дабл в плей-офф женской НБА. Помимо нее такую статистику демонстрировали всего 2 раза
сегодня, 09:04
Аврамович, Хоменко, Мун, Даглас и Кливленд – в символической пятерке тура Единой лиги ВТБ
сегодня, 08:45
Кваме Браун раскритиковал выбор Бронни Джеймса: «Не стоит думать, что 55-й пик – это ничто»
3сегодня, 08:21
«Уралмаш» объявил о переходе Джонни О’Брайанта
сегодня, 07:57
Кваме Браун о Леброне Джеймсе: «У игроков старой школы не возникло бы с ним никаких проблем»
17сегодня, 07:25
Джейсон Тейтум: «Тяжко наблюдать за тем, как люди обсуждают тебя на телевидении или сомневаются в тебе»
8сегодня, 06:57
Ко всем новостям
Последние новости
Чус Маттео после поражения от «Уникахи» в финале Суперкубка Испании: «Мне нужно больше игроков»
17 минут назад
Лэрри Нэнс: «Куин Снайдер – гений баскетбола, рад играть за него. У нас у обоих высокий IQ»
1сегодня, 10:10
Уэньин Гэбриэл пропустит начало сезона из-за травмы колена
сегодня, 07:39
Кейтлин Кларк набрала 11 очков и 8 передач при 4 из 17 с игры в дебютном матче в плей-офф женской НБА
1сегодня, 06:42
Брайан Уиндхорст может получить более важную роль на ESPN после ухода Воджнаровски
сегодня, 06:23
Дерек Лайвли выложил фотографию на фоне чемпионского баннера «Мэверикс»
1сегодня, 05:56Фото
Кристиан Колоко: «Буду готов сделать все необходимое для победы «Лейкерс». А цель именно такая – победа»
сегодня, 05:46
«Майами» выложил пост с намеком на связь между Адебайо и Уилсон
1сегодня, 04:51
Зак Нуталл: «Дебют прошел успешно, очень доволен своей игрой»
вчера, 21:02
Кейтлин Кларк пришла на свой первый матч плей-офф в плаще оверсайз
1вчера, 20:53Фото