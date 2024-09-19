Егор Демин: «Поражает, насколько американцы близки к баскетболу. Есть люди, которые знают буквально все про меня»

Егор Демин оценил уровень студенческого баскетбола в США.

«Возьмем нашу арену: если не ошибаюсь, она вмещает около 20 тысяч зрителей — просто невероятно! Для меня это абсолютный шок. Еще не видел ее заполненной, но, представляя, как мы играем там, это, конечно, нечто… Думаю, это часть культуры.

Американцы любят спорт — баскетбол, американский футбол, бейсбол. Студенческий баскетбол интересен тем, что игроки близки к публике, они могут быть твоими однокурсниками, которых ты видишь каждый день. Это добавляет интерес.

Постоянно встречаю много людей на улице, которые просто хотят поговорить. Они могут даже не знать, что я нахожусь в баскетбольной команде. В свою очередь, есть люди, которые знают буквально все про меня.

Что я приехал из России, где я родился, когда перебрался в США — поражает, насколько люди близки к баскетболу и, в частности, к нам, игрокам. Спорт — часть жизни американцев», — рассказал 18-летний российский защитник, который следующий сезон проведет в NCAA за университет Бригама Янга.