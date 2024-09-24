Лучший русский проспект готовится к сезону в NCAA. А зачем он вообще туда пошел?

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Этим летом завершился трехлетний период пребывания Егора Демина в кантере мадридского «Реала». Каким он был, «Перехват» уже много рассказывал – например, вот огромный материал о том, кто вообще такой Егор, а вот текстовая версия подкаста с самим Деминым о том, как для него прошел второй год в Мадриде.

А как прошел третий и главный год?

Почему Демин не остался в «Реале»?

Зачем пошел в NCAA?

Были ли у него варианты переехать в Единую лигу?

Об этом сегодня поговорим!

Как и всегда, вы можете посмотреть ролик или прочитать его текстовую версию – она доступна здесь же. Не забудьте, что лучший способ следить за росбаскетом – это подписаться на «Перехват» в телеграме.

Последний год в «Реале»

Когда мы вообще в целом говорим про сезон, то мы говорим не только про матчи, но и про команду вообще. Сезон не был легким – в первую очередь, из-за травм, из-за которых иногда на тренировках присутсвовали по 8-9 человек. Сверху – перераспределение ролей внутри коллектива в связи с обновлением и периодическое отсутствие нескольких игроков, которые тренировались с основой.

Примерно в таких условиях «Реал» U18 существовал в прошедшем сезоне. Но все это не так значимо, если команда берет трофеи, и главными трофеями были два – первенство Испании среди юниоров и юношеская Евролига. С испанским первенством не задалось, там Мадрид проиграл в финале «Барселоне», а вот ANGT остался за «Реалом». И как раз на ANGT остановимся подробнее.

Если смотрели юниорскую Евролигу, то знаете: сначала идет отбор, потом финальный этап. Для «Реала» отбор проходил в январе в Подгорице, и за неделю до выезда Егор подхватил грипп с высокой температурой. До этого он успел набрать отличную форму и вообще-то готовился стать лучшим игроком турнира, но в итоге провел перед отбором лишь одну тренировку и отправился в Черногорию в полубольном состоянии.

Несмотря на это, Демин забрал звание MVP игрового дня и помог «Реалу» победить, хотя в финале команда, откровенно говоря, отскочила от сборной ANGT. Но уже на этом этапе Егор Демин заявил о себе, в частности, удостоился отличных оценок от одного из главных драфт-аналитиков мира Джонатана Гивони. Котировки российского защитника на драфте 2025 года поползли вверх, а вместе с ними стали появляться и первые предложения на следующий сезон…

Все увидели уровень таланта, и еще до начала весны на Егора выходят первые университеты NCAA.

Варианты ухода из «Реала»

Но что такое NCAA? Не-серь-ез-но. Именно так подумали в семье Деминых, когда услышали о предложениях от американских университетов. Действительно, кажется, ну куда уж вузам тягаться с лучшей европейской академией и сильнейшим клубом Европы последних лет? Без шансов.

Тем более, пока еще не было офферов из NCAA, у Егора было достаточно вариантов. Его соглашение с «Реалом» этим летом должно было продлиться автоматически еще на три года, зарплата должна была вырасти, и более того – в клубе заявили, что видят Егора в основе на следующий сезон. Тем более, у «Реала» были права на Демина, и мало кто в Европе мог бы позволить себе выкупить контракт. Но игровое время в этом возрасте – один из главных факторов развития, и именно поэтому Демины стали рассматривать и другие варианты. Если бы они остались, то уже не Егор, а «Реал» бы решал его судьбу – причем на ближайшие три года, а это не очень приятно даже с учетом того, что «Реал» отличная организация и хочет для своих воспитанников только лучшего.

Из вариантов было: пойти в аренду в какую-нибудь крепкую команду Еврокубка или даже… вернуться в Россию на сезон. Демина хотели два топ-клуба, и один из них был готов выкупить контракт из «Реала», подписать соглашение на два года и после первого отпустить в НБА.

Этот вариант вообще можно было бы рассматривать в призме того, через что в свой драфт-год прошел Виктор Вембаньяма. Только Единая лига сильнее чемпионата Франции, а клуб, который звал Егора, куда лучше «Метрополитана». Правда, нет еврокубков и, следовательно, возможности светиться перед скаутами НБА – и это довольно серьезный минус.

И тут самое время вспомнить про то, что в двери продолжают стучать реальные контендеры из NCAA. И это все изменило.

Офферы из NCAA

Представители Егора по-прежнему говорили про NCAA. Они считали, что парень заиграет вообще везде, куда бы ни пошел, но если думать о драфте, то лучше бы пораньше начать адаптацию в Америке. К тому же, NCAA сильно трансформируется – там появился NIL, который позволяет игрокам иметь определенные финансовые отношения. Про эту реформу мы подробно поговорили с Нестором Дячком в прошлом видео , поэтому сегодня не будем останавливаться на NIL. Так вот, университеты…

Например, BYU. Это богатый университет, топовая конференция, а еще – хорошее окружение достойного колледжа. Оно очень важно в первый год, хотя важнее было другое.

Там теперь работает один из самых востребованных тренеров лиги. Кевин Янг. Про него пишут, что он самый перспективный тренер США и мог бы остаться в НБА, но перешел в студенческий спорт по семейным обстоятельствам. Есть шанс уехать в НБА через 2 года, а пока что – поднять на ноги Университет Бригама Янга. Там уже давно есть топовая футбольная программа и есть хорошая, сильная, но не топовая баскетбольная — в силу ограничений, которые раньше существовали в NCAA.

Хотя BYU не был первым. Офферы из NCAA начали появляться в январе, а весной на семью вышли очень серьезные университеты – Иллинойс, Арканзас и, собственно, затем BYU.

Иллинойс подготовил сумасшедшую презентацию, гарантировал комфортнейшие бытовые условия, апартаменты с поваром и перелеты на частном джете. Залы, возможности для тренировок и реабилитации, само собой.

После Иллинойса на Деминых вышел легендарный тренер Джон Калипари. Глыба NCAA и человек, воспитавший десятки игроков, да что там игроков – звезд НБА: Казинс, Адебайо, Уолл, Фокс, Таунс, Гилджес-Александер, Букер, Роуз, Дэвис, список бесконечен.

В Арканзасе было примерно то же самое, что и в Иллинойсе – новый тренировочный центр, зал в распоряжении игроков 24/7, индивидуальный тренер в любое время дня и ночи. Калипари был нацелен на топ-таланты, которых много не бывает, и Егор должен был стать одним из таких и не только получать игровое время в очень конкурентной среде, но и много работать индивидуально.

Но звезды сошлись именно на BYU. В команде изучили Егора вдоль и поперек, были в Мадриде, были на играх, были на тренировках. BYU посоветовались со своим консультантом Дэнни Эйнджем, который руководит «Ютой» в НБА, они подключили к созвону с семьей Трэвиса Хансена! Помните Трэвиса? Легенда «Динамо» и «Химок», получивший российское гражданство, а еще – выпускник BYU.

Короче, Университет Бригама Янга подготовился очень хорошо. Егора хотели большинство команд из топ-20, включая DUKE и UConn. Но не потенциальный титул мотивировали семью Деминых, а нужная система и нужный тренер.

Вот почему Егор Демин покинул «Реал» и вот почему он выбрал именно BYU Cougars. А закончить хотелось бы одной историей, которая приключилась уже в самом конце пребывания Егора в Мадриде. Эта история от одного из руководителей молодежного проекта «Реала» Ангуло.

Три года назад, когда Егор только приезжал на просмотр в «Реал», в команде просматривали одного мальчика. Он всем понравился, но в «Реале» знали, что приедет Егор, и попросили мальчика подождать, сказали, что потом перезвонят. Потом приехал Егор, покорил всех, и про мальчика вообще забыли, даже забыли перезвонить.

Через три года, когда юниоры «Барсы» не дали сверстникам из «Реала» выиграть первенство Испании, руководителю молодежного проекта «Реала» позвонил агент. Он напомнил, что три года назад тот ему так и не перезвонил, а теперь его мальчик отодрал «Реал» в финале первенства Испании. На что Ангуло ответил: «Слушай, даже если бы я тогда знал, что через три года твой мальчик отдерет наших, я бы все равно принял такое решение».

Мальчика звали Каспарас Якучионис, это один из самых прогрессирующих молодых баскетболистов континента, и он не попал в «Реал» из-за Егора. Он тоже уезжает в NCAA, в Иллинойс, и он был вторым выбором команды – ему позвонили только тогда, когда поняли, что Егор уезжает в BYU.

Последним турниром Егора Демина за «Реал» был финальный этап юношеской Евролиги. Его «Реал» выиграл, по пути так и не встретившись с «Барселоной», которая этот турнир провалила. Якучионис установил рекорд по передачам, раздав на старте этапа 17 ассистов, и в итоге попал в символическую пятерку; Демин в финале набрал 26 очков, сделал 11 подборов и 6 результативных передач, но… не удостоился даже попадания в пятерку, хотя это вполне себе тянуло на звание MVP. Но теперь это уже не имеет никакого значения: все видели, на что способен Егор, и теперь это увидят скауты НБА – в непосредственной близости на протяжении целого года.

Демины безмерно благодарны «Реалу» – клубу, который дал Егору шанс заиграть на прежде недосягаемом уровне. За все три года ни разу не было ситуации, когда Егору бы что-то пообещали и не выполнили. Так что он покидает Мадрид, оставшись в хороших отношениях со всеми – с партнерами, тренерами, персоналом и клубом в целом. Но пришло время двигаться дальше.

«Пожалуйста, без иллюзий». Егор Демин – за год до драфта НБА, где его видят в топ-10

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