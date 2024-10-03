Майкл Мэлоун: «Расселл Уэстбрук – игрок, который способен переломить ход игры»

Майкл Мэлоун уверен, что Расселл Уэстбрук повысит уровень игры «Денвера».

«Расселл – игрок, который способен переломить ход игры.

Он играет важную роль. Его слышно, когда он приближается. Мне нравятся неосязаемые факторы, которые он привносит в нашу игру. Я думаю, что он поднимет планку, и я думаю, что мы станем более конкурентоспособными благодаря этому», – сказал главный тренер «Денвера ».