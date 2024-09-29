Расселл Уэстбрук: «Тренер Мэлоун даст мне возможность использовать мою скорость и умение играть в быстрых атаках»
Расселл Уэстбрук описал ожидания от перехода в «Денвер».
«У меня уникальный набор навыков, но в предыдущих местах мне не дали возможность быть уникальным. Я играл не на своей позиции.
Тренер Мэлоун позволит мне использовать мою скорость, мои навыки в быстром переходе от защиты к нападению, чтобы сделать всех вокруг меня лучше, упростить игру для парней на площадке. Это мне нравится больше всего», – заявил разыгрывающий.
Уэстбрук перешел в «Наггетс» в это межсезонье. «Клипперс» были 13-ми в лиге по очкам в быстром нападении в переходе от защиты. «Денвер» занимал 23-ю строчку по этому статистическому показателю в прошлом регулярном чемпионате.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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