Расселл Уэстбрук: «Тренер Мэлоун даст мне возможность использовать мою скорость и умение играть в быстрых атаках»

Расселл Уэстбрук описал ожидания от перехода в «Денвер».

«У меня уникальный набор навыков, но в предыдущих местах мне не дали возможность быть уникальным. Я играл не на своей позиции.

Тренер Мэлоун позволит мне использовать мою скорость, мои навыки в быстром переходе от защиты к нападению, чтобы сделать всех вокруг меня лучше, упростить игру для парней на площадке. Это мне нравится больше всего», – заявил разыгрывающий.

Уэстбрук перешел в «Наггетс» в это межсезонье. «Клипперс » были 13-ми в лиге по очкам в быстром нападении в переходе от защиты. «Денвер » занимал 23-ю строчку по этому статистическому показателю в прошлом регулярном чемпионате.