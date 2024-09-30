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Джамал Мюррэй: «Лучшее в Расселле Уэстбруке то, что он берет на себя ответственность, а не просто болтает»

Джамал Мюррэй рассказал о впечатлениях от Расселла Уэстбрука.

«Расс везде приносит свою энергию. Это его сильная сторона. Он всегда готов соревноваться, подталкивать партнеров. Лучшее в нем то, что он берет на себя ответственность, а не просто болтает. Он выходит на паркет, упорно работает и ведет своим примером. Он внесет значительный вклад в нашу команду», – заключил разыгрывающий «Денвера».

«Моей задачей будет помочь Джамалу показать его лучший уровень, лучший баскетбол. Он невероятный игрок с высочайшим потолком для роста, очень благодарен за возможность быть здесь и сопровождать его на этом пути», – прокомментировал сотрудничество Уэстбрук.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: DNVR Nuggets в сети X
logoДенвер
logoНБА
logoРасселл Уэстбрук
logoДжамал Мюррэй
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