Расселл Уэстбрук: «Выхожу на площадку, чтобы надрать кому-нибудь задницу»

Расселл Уэстбрук рассказал, что на площадке у него всегда одинаковый настрой.

«Когда я веду борьбу за победу, когда я появляюсь на площадке, то мне не хочется ходить и пожимать руки, целовать детишек – я и правда не хочу всего этого делать. Извините за выражение, но я выхожу, чтобы надрать кому-нибудь задницу», – признался 35-летний Уэстбрук .

Разыгрывающий минувшим летом перешел в «Денвер » в качестве свободного агента.