Расселл Уэстбрук: «Выхожу на площадку, чтобы надрать кому-нибудь задницу»
Расселл Уэстбрук рассказал, что на площадке у него всегда одинаковый настрой.
«Когда я веду борьбу за победу, когда я появляюсь на площадке, то мне не хочется ходить и пожимать руки, целовать детишек – я и правда не хочу всего этого делать. Извините за выражение, но я выхожу, чтобы надрать кому-нибудь задницу», – признался 35-летний Уэстбрук.
Разыгрывающий минувшим летом перешел в «Денвер» в качестве свободного агента.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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