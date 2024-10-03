«Милуоки» подписал негарантированный контракт с Теренсом Дэвисом

Теренс Дэвис примет участие в тренировочном лагере «Милуоки».

«Бакс» и атакующий защитник Теренс Дэвис (27 лет, 193 см) договорились о негарантированном контракте Exhibit 10.

После предсезонки Дэвис, скорее всего, будет играть за «Висконсин» в G-лиге.

Дэвис последний раз выступал в НБА в сезоне-2022/23, проведя 64 матча за «Сакраменто» с показателями 6,7 очка, 2,2 подбора и 1,0 передачи в среднем за встречу.