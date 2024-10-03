«Милуоки» подписал негарантированный контракт с Теренсом Дэвисом
Теренс Дэвис примет участие в тренировочном лагере «Милуоки».
«Бакс» и атакующий защитник Теренс Дэвис (27 лет, 193 см) договорились о негарантированном контракте Exhibit 10.
После предсезонки Дэвис, скорее всего, будет играть за «Висконсин» в G-лиге.
Дэвис последний раз выступал в НБА в сезоне-2022/23, проведя 64 матча за «Сакраменто» с показателями 6,7 очка, 2,2 подбора и 1,0 передачи в среднем за встречу.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт репортера Эрика Нема в соцсети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости