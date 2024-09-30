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  • Дэмиан Лиллард: «Планировал посетить Янниса Адетокумбо в Греции, но начались сборы их национальной команды, и я не полетел»
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Дэмиан Лиллард: «Планировал посетить Янниса Адетокумбо в Греции, но начались сборы их национальной команды, и я не полетел»

Дэмиан Лиллард подтвердил отсутствие совместных тренировок с Яннисом Адетокумбо.

«Мы не тренировались вместе, это правда. Я планировал посетить его в Греции, но начались олимпийские сборы их национальной команды, и я не полетел. На этом все завершилось.

Но мы все равно нашли общий язык и лучше понимаем друг друга, чем в прошлом году. Сейчас я лучше понимаю его игру, чем когда только приехал. Знаком с Доком Риверсом. Нам не придется начинать все заново.

В целом чувствую себя гораздо лучше. Все значительно проще. Приступаю в лучшем настроении», – заключил разыгрывающий «Бакс» на пресс-конференции.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эрика Нема
logoДок Риверс
logoМилуоки
logoсборная Греции
logoНБА
logoДэмиан Лиллард
logoЯннис Адетокумбо
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