Дэмиан Лиллард: «Планировал посетить Янниса Адетокумбо в Греции, но начались сборы их национальной команды, и я не полетел»

Дэмиан Лиллард подтвердил отсутствие совместных тренировок с Яннисом Адетокумбо.

«Мы не тренировались вместе, это правда. Я планировал посетить его в Греции, но начались олимпийские сборы их национальной команды, и я не полетел. На этом все завершилось.

Но мы все равно нашли общий язык и лучше понимаем друг друга, чем в прошлом году. Сейчас я лучше понимаю его игру, чем когда только приехал. Знаком с Доком Риверсом. Нам не придется начинать все заново.

В целом чувствую себя гораздо лучше. Все значительно проще. Приступаю в лучшем настроении», – заключил разыгрывающий «Бакс» на пресс-конференции.