Дэмиан Лиллард: «Планировал посетить Янниса Адетокумбо в Греции, но начались сборы их национальной команды, и я не полетел»
Дэмиан Лиллард подтвердил отсутствие совместных тренировок с Яннисом Адетокумбо.
«Мы не тренировались вместе, это правда. Я планировал посетить его в Греции, но начались олимпийские сборы их национальной команды, и я не полетел. На этом все завершилось.
Но мы все равно нашли общий язык и лучше понимаем друг друга, чем в прошлом году. Сейчас я лучше понимаю его игру, чем когда только приехал. Знаком с Доком Риверсом. Нам не придется начинать все заново.
В целом чувствую себя гораздо лучше. Все значительно проще. Приступаю в лучшем настроении», – заключил разыгрывающий «Бакс» на пресс-конференции.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эрика Нема
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости