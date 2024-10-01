Яннис Адетокумбо о неучастии «Бакс» в рождественском дне: «Нас всегда упускали из виду»

В «Бакс» отреагировали на непопадание команды в программу рождественского дня.

«Я бы сказал, что нас проигнорировали. Считаю, что нашу команду следовало поставить на рождественские матчи. Но НБА посчитала иначе. Мне не нужна эта история как дополнительная мотивация... и все же я слегка разочарован», – заявил Крис Миддлтон .

«Нас всегда упускали из виду», – добавил лидер «Милуоки » Яннис Адетокумбо .

Главный тренер «Бакс» Док Риверс ожидает, что такой расклад станет для команды мотивацией.

«Мы все обратили на это внимание. Мы все видим, все читаем. Не думаю, что я должен это как-то использовать, как мне кажется, это сработает само по себе, если вы понимаете, о чем я», – сказал Док.