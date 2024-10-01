Яннис Адетокумбо о неучастии «Бакс» в рождественском дне: «Нас всегда упускали из виду»
В «Бакс» отреагировали на непопадание команды в программу рождественского дня.
«Я бы сказал, что нас проигнорировали. Считаю, что нашу команду следовало поставить на рождественские матчи. Но НБА посчитала иначе. Мне не нужна эта история как дополнительная мотивация... и все же я слегка разочарован», – заявил Крис Миддлтон.
«Нас всегда упускали из виду», – добавил лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо.
Главный тренер «Бакс» Док Риверс ожидает, что такой расклад станет для команды мотивацией.
«Мы все обратили на это внимание. Мы все видим, все читаем. Не думаю, что я должен это как-то использовать, как мне кажется, это сработает само по себе, если вы понимаете, о чем я», – сказал Док.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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