Яннис Адетокумбо: «Очень важно оставаться здоровым. Я стараюсь заботиться о своем теле»
В плей-офф-2023 лидер «Милуоки» вышел лишь в 3 матчах плей-офф, а в минувшем розыгрыше постсезонки на площадке не появлялся.
«Собираюсь заботиться о своем теле самым тщательным образом. Порой случаются большие неудачи. Я совсем не ожидал, что 9 апреля получу травму икроножной мышцы. Но такие моменты случаются. Моменты, которых совсем не ожидаешь. Важно быть готовым как можно лучше, заботиться о своем теле и пробовать что-то новое, что-то другое. Именно этим я и занимался в межсезонье.
Надо всегда помнить, как очень важно оставаться здоровым, потому что это дает тебе шанс выходить на площадку и помогать команде побеждать. Когда тебя нет, шансы стремятся к нулю. Но я не хочу много говорить. Я делаю все, чтобы позаботиться о своем организме. Надеюсь, в будущем обойдется без этих несчастных случаев», – заявил греческий форвард «Бакс».
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