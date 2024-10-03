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Илона Корстин о своем опыте в стритболе: «За 2-3 года проиграли один раз – на мировом финале Adidas Streetball Challenge в Будапеште»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ рассказала об участии в турнирах 3 на 3.

«Мы с девчонками любили участвовать в соревнованиях по стритболу. Узнавали о них от своего тренера Киры Александровны Тржескал, и с радостью ехали играть куда нам скажут.

Конечно, особенно запомнились турниры на Дворцовой площади. Когда такое красивое центральное место с такими памятниками архитектуры как Эрмитаж и Александровская колонна превращается в большую открытую баскетбольную арену – это потрясающе! Компании Adidas и Reebok устраивали там яркие молодежные праздники, на которых собиралась вся баскетбольная общественность. Ну и мы, девчонки и парни, кайфовали от игры и общения. Играли тогда на асфальте, что в жесткой контактной борьбе оборачивалось падениями и разбитыми локтями, коленями. Однако никто не думал себя беречь. Наша же команда всегда хотела побеждать – и уличный баскетбол не был исключением.

На моей памяти за 2-3 года участия в стритбольных турнирах проиграли один раз – на мировом финале Adidas Streetball Challenge в Будапеште. Впрочем, у того поражения была объективная причина: все матчи турнира мы играли втроем, без замен. Помню, в Будапеште стояла жара, мы здорово набегались, плюс у меня от нагрузок на асфальте заболело колено… В итоге уступили в полуфинале. Но сумели собраться и победить в матче за третье место, что в нашей ситуации считаю большим успехом. Смотрю иногда на тот приз – бронзовый кроссовок, который нам вручил в Будапеште Карим Абдул-Джаббар, и вспоминаю о той поездке и полученном опыте», – поделилась воспоминаниями о периоде до профессиональной карьеры в классическом баскетболе Илона Корстин.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Больше, чем 3х3» – канал в сети Telegram
logoИлона Корстин
Кира Тржескал
logoКарим Абдул-Джаббар
logoЕдиная лига ВТБ
Баскетбол 3х3
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