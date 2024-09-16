Илона Корстин ответила на претензии «Зенита»: «Менеджмент клуба с самым большим бюджетом ищет оправдания своих поражений в расписании»
Генеральный директор «Зенита» был недоволен тремя матчами за три дня на Суперкубке Лиги ВТБ. Клуб из Санкт-Петербурга играет строенные матчи на турнире третий год подряд. Ранее генеральный директор Лиги ВТБ сообщала, что расписание было согласовано с клубами, но Церковный заявил, что «Зенит» просто поставили перед фактом.
«Расписание матчей Суперкубка-2024 было отправлено всем командам-участникам заранее - практически за 1,5 месяца до его начала. Никаких комментариев от «Зенита» по нему не поступало. При этом отмечу, что Лига не обязана согласовывать расписание с клубами.
Меня удивляет, что менеджмент клуба с самым большим бюджетом в лиге ищет оправдания своих поражений в расписании. Кстати, в прошлом и позапрошлом году расписание было аналогичным, и это не помешало «Зениту» дважды выиграть Суперкубок. Официальный чемпионат еще не начался, но уже понятно, что с таким подходом клубу будет непросто в сезоне во всех отношения», – заключила Корстин.
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