Сергей Кущенко: «Руне» грозит лишение лицензии. У них до сих пор долги»

Президент Единой лиги ВТБ прокомментировал положение «Руны».

«У них до сих пор долги. И по всем долгам они сделали мировые соглашения. Если они не выполнят обязательства, то их накроют санкции. «Руне» грозит лишение лицензии. А ведь их женская команда и команда по баскетболу 3х3 продолжают выступать в чемпионатах России.

Почему их нет в нашей таблице? (бюджетов Лиги ВТБ) Они закончили сезон с долгом 88 миллионов рублей. Они показали серьезные частные деньги, но случился форс-мажор. Детали раскрывать не могу», – рассказал Сергей Кущенко.