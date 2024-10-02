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Василий Карасев: «То, что у «Самары» на старте было два поражения, ни о чем не говорит»

Василий Карасев оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с «Самарой».

«У «Самары» собралась очень хорошая сбалансированная команда, где-то у них были травмы, но в любом случае это очень серьезный соперник. То, что у них на старте было два поражения, ни о чем не говорит – наоборот, они приедут к нам еще более злыми.

Но и мы в такой же ситуации, должны порадовать своих болельщиков. Если мы покажем такую же самоотдачу, как это было в игре с «Локомотивом-Кубань», то все будет в наших руках», – заявил главный тренер МБА-МАИ.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoВасилий Карасев
logoЕдиная лига ВТБ
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logoМБА-МАИ
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