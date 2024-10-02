Дражен Анзулович: «Остались без Зверева, а у нас и так были проблемы с «большими»
Дражен Анзулович рассказал о состоянии «Самары» перед игрой Лиги ВТБ с МБА-МАИ.
«Мы провели анализ матча с УНИКСом, разобрали нашу игру. Но мы остались без Зверева: он получил травму в Казани. А у нас и так были проблемы с «большими», с игроками на позиции четыре-пять.
В игре с МБА-МАИ нам нужно показать такое же старание, какое было против УНИКСа. Чуть-чуть улучшить качество – и постараться выиграть матч в среду», – рассказал главный тренер «Самары».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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