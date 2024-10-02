Владислав Одиноков о результатах «Енисея»: «Не тот старт, на который мы рассчитывали, но я вижу огромное желание работать и улучшаться»

Владислав Одиноков оценил старт «Енисея» в новом сезоне.

– «Енисей» провел уже три официальных встречи. Можешь оценить выступление команды на старте сезона? Над чем еще предстоит работать?

– В прошедших матчах и предстоящем мы играем с командами Топ-3 прошлого сезона. У нас была только одна победа в трех играх. Это, конечно, не тот старт, на который мы рассчитывали, но я вижу в нашей команде огромное желание работать и улучшаться. Мы все осознаем, что нам нужно добавить стабильности и надежности в игру. Настрой у ребят, в целом, позитивный, впереди еще длинный сезон и много работы, к чему мы готовы. Также, мы анализируем каждую игру, принимаем критику и стараемся учиться на своих ошибках. Мы хотим показать наивысшие результаты и радовать наших болельщиков.

– В среду игра с казанским УНИКСом, где ты провел полтора сезона. Есть ли какие-то личные цели на нее?

– Для меня это действительно особенный матч, на который у меня боевой настрой. Я считаю, что в каждой игре нужно выкладываться по полному, особенно когда играешь против старой команды. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы помочь «Енисею», своей команде, добиться результата. Каждый матч – это новая возможность продемонстрировать свои способности и командный дух. Хочется, чтобы мы все вместе выглядели на площадке убедительно и настроено. Я уверен, что эта игра будет интересной, и мы готовы сражаться за победу!