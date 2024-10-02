«Никс» пытались заполучить Карла-Энтони Таунса с самого начала межсезонья

Неожиданный обмен Карла-Энтони Таунса готовился на протяжении месяцев.

Как рассказал инсайдер Шэмс Чарания, «Никс» пытались заполучить звездного центрового «Вулвз» с самого начала межсезонья-2024.

«Нью-Йорк » предлагал «Миннесоте» различные сценарии. Первоначальное предложение строилось вокруг Джулиуса Рэндла и Митчелла Робинсона, затем «Никс» заменили Робинсона на Донте Дивинченцо.

Убедить «Вулвз» удалось лишь благодаря привлечению пика 1-го раунда, который достался нью-йоркцам от «Пистонс».

В среду стало известно, что «Никс», «Вулвз» и привлеченные в качестве третьей стороны «Хорнетс» согласовали все детали крупного обмена с участием Таунса .