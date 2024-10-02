«Никс» пытались заполучить Карла-Энтони Таунса с самого начала межсезонья
Неожиданный обмен Карла-Энтони Таунса готовился на протяжении месяцев.
Как рассказал инсайдер Шэмс Чарания, «Никс» пытались заполучить звездного центрового «Вулвз» с самого начала межсезонья-2024.
«Нью-Йорк» предлагал «Миннесоте» различные сценарии. Первоначальное предложение строилось вокруг Джулиуса Рэндла и Митчелла Робинсона, затем «Никс» заменили Робинсона на Донте Дивинченцо.
Убедить «Вулвз» удалось лишь благодаря привлечению пика 1-го раунда, который достался нью-йоркцам от «Пистонс».
В среду стало известно, что «Никс», «Вулвз» и привлеченные в качестве третьей стороны «Хорнетс» согласовали все детали крупного обмена с участием Таунса.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Throwbacks
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости