«Никс» удастся содержать дорогостоящий состав с Таунсом и избежать санкций на драфте за превышение второго потолка
Как пишет обозреватель Сэм Куинн, «Нью-Йорку», вероятно, удастся содержать дорогостоящий состав с Карлом-Энтони Таунсом и при этом избежать санкций на драфте за превышение второго «жесткого» потолка.
В сезонах-24/25 и 25/26 «Никс» будут ниже второго «жесткого» потолка. После этого в сезонах-26/27 и 27/28 клуб, как ожидается, превысит эту отметку. При этом в 2028 году истечет контракт Таунса, у нескольких основных игроков также будут заканчиваться соглашения, что даст офису больше гибкости.
Таким образом, «Нью-Йорк» снова окажется ниже второго «жесткого» потолка прежде, чем по правилам НБА принадлежащие организации пики первого раунда автоматически станут 30-ми.
Отмечается, что скидка от Джейлена Брансона при продлении соглашения в межсезонье-2024 в значительной степени поспособствует подобному благоприятному для «Никс» раскладу.
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