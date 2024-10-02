«Никс» удастся содержать дорогостоящий состав с Таунсом и избежать санкций на драфте за превышение второго потолка

«Никс» грамотно распределили нагрузку на платежную ведомость .

Как пишет обозреватель Сэм Куинн, «Нью-Йорку », вероятно, удастся содержать дорогостоящий состав с Карлом-Энтони Таунсом и при этом избежать санкций на драфте за превышение второго «жесткого» потолка.

В сезонах-24/25 и 25/26 «Никс» будут ниже второго «жесткого» потолка. После этого в сезонах-26/27 и 27/28 клуб, как ожидается, превысит эту отметку. При этом в 2028 году истечет контракт Таунса, у нескольких основных игроков также будут заканчиваться соглашения, что даст офису больше гибкости.

Таким образом, «Нью-Йорк» снова окажется ниже второго «жесткого» потолка прежде, чем по правилам НБА принадлежащие организации пики первого раунда автоматически станут 30-ми.

Отмечается, что скидка от Джейлена Брансона при продлении соглашения в межсезонье-2024 в значительной степени поспособствует подобному благоприятному для «Никс» раскладу.