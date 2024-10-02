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Майкл Джордан возглавил Топ-20 игроков, выступавших на минимальном контракте. Монта Эллис – 2-й, Айзейя Томас – 3-й

Майкл Джордан возглавил рейтинг игроков, выступавших на минимальном контракте.

HoopsHype представил Топ-20 игроков в истории НБА, которые провели на минимальном контракте как минимум один полный сезон.

Топ-20 игроков на минимальном контракте:

1. Майкл Джордан (Полные сезоны на минимальном контракте: 2001-02, 2002-03. Статистика: 21,2 очков, 5,9 подбора, 4,4 передачи, 43,0% с игры)

2. Монта Эллис (2006-07, 2007-08. 18,1 очка, 4,1 подбора, 4,0 передачи, 50,3%)

3. Айзейя Томас (2011-12, 2012-13, 2013-14, 2018-19. 5,0 очка, 2,4 подбора, 4,6 передачи, 42,1%)

4. Никола Йокич (2017-18. 18,5 очка, 10,7 подбора, 6,1 передачи, 49,9%)

5. Карлос Бузер (2002-03, 2003-04. 12,6 очка, 9,4 подбора, 1,6 передачи, 52,9%)

6. Гилберт Аренас (2001-02, 2002-03. 15,6 очка, 4,0 подбора, 5,3 передачи, 44,2%)

7. Хассан Уайтсайд (2011-12, 2015-16, 2020-21, 2021-22. 9,9 очка 8,4 подбора, 2,3 блок-шота, 56,6%)

8. Джейлен Брансон (2019-20, 2020-21, 2021-22. 16,3 очка, 3,9 подбора, 4,8 передачи, 50,2%)

9. Крис Миддлтон (2012-13, 2013-14, 2014-15. 11,8 очка, 3,8 подбора, 2,0 передачи, 44,9%)

10. Дрэймонд Грин (2014-15. 11,7 очка, 8,2 подбора, 3,7 передачи, 44,3%)

11. Малкольм Брогдон (2017-18, 2018-19. 14,5 очка, 4,0 подбора, 3,2 передачи, 49,5%)

12. Наз Рид (2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23. 10,1 очка, 4,4 подбора, 1,0 передачи, 49,0%)

13. Пол Миллсэп (2007-08, 2008-09, 2021-22. 9,4 очка, 6,4 подбора, 1,3 передачи, 46,1%)

14. Спенсер Динуидди (2015-16, 2017-18, 2018-19. 13,8 очка, 2,8 подбора, 5,4 передачи, 39,3%)

15. Дешоун Стивенсон (2006-07, 2007-08. 11,2 очка, 2,8 подбора, 2,9 передачи, 42,3%)

16. Джордан Кларксон (2014-15, 2015-16. 14,0 очка, 3,7 подбора, 2,9 передачи, 44,0%)

17. Дуэйн Уэйд (2017-18, 2018-19. 13,3 очка, 3,9 подбора, 3,8 передачи, 43,2%)

18. Диллон Брукс (2017-18, 2018-19, 2019-20. 12,8 очка, 3,1 подбора, 1,7 передачи, 41,6%)

19. Джош Ричардсон (2015-16, 2016-17, 2017-18, 2023-24. 10,3 очка, 3,0 подбора, 2,4 передачи, 43,5%)

20. Данкан Робинсон (2019-20, 2020-21. 13,3 очка, 3,3 подбора, 1,6 передачи, 45,4%)

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: HoopsHype
logoМайкл Джордан
logoМонта Эллис
logoДуэйн Уэйд
logoНБА
logoГилберт Аренас
logoДешоун Стивенсон
logoКарлос Бузер
logoПол Миллсэп
logoХассан Уайтсайд
logoАйзейя Томас 1989
logoКрис Миддлтон
logoДрэймонд Грин
logoСпенсер Динуидди
logoНикола Йокич
logoДжордан Кларксон
logoДжош Ричардсон
logoМалкольм Брогдон
logoДиллон Брукс
logoДжейлен Брансон
logoДанкан Робинсон
logoНаз Рид
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