Майкл Джордан возглавил Топ-20 игроков, выступавших на минимальном контракте. Монта Эллис – 2-й, Айзейя Томас – 3-й

Майкл Джордан возглавил рейтинг игроков, выступавших на минимальном контракте.

HoopsHype представил Топ-20 игроков в истории НБА , которые провели на минимальном контракте как минимум один полный сезон.

Топ-20 игроков на минимальном контракте:

1. Майкл Джордан (Полные сезоны на минимальном контракте: 2001-02, 2002-03. Статистика: 21,2 очков, 5,9 подбора, 4,4 передачи, 43,0% с игры)

2. Монта Эллис (2006-07, 2007-08. 18,1 очка, 4,1 подбора, 4,0 передачи, 50,3%)

3. Айзейя Томас (2011-12, 2012-13, 2013-14, 2018-19. 5,0 очка, 2,4 подбора, 4,6 передачи, 42,1%)

4. Никола Йокич (2017-18. 18,5 очка, 10,7 подбора, 6,1 передачи, 49,9%)

5. Карлос Бузер (2002-03, 2003-04. 12,6 очка, 9,4 подбора, 1,6 передачи, 52,9%)

6. Гилберт Аренас (2001-02, 2002-03. 15,6 очка, 4,0 подбора, 5,3 передачи, 44,2%)

7. Хассан Уайтсайд (2011-12, 2015-16, 2020-21, 2021-22. 9,9 очка 8,4 подбора, 2,3 блок-шота, 56,6%)

8. Джейлен Брансон (2019-20, 2020-21, 2021-22. 16,3 очка, 3,9 подбора, 4,8 передачи, 50,2%)

9. Крис Миддлтон (2012-13, 2013-14, 2014-15. 11,8 очка, 3,8 подбора, 2,0 передачи, 44,9%)

10. Дрэймонд Грин (2014-15. 11,7 очка, 8,2 подбора, 3,7 передачи, 44,3%)

11. Малкольм Брогдон (2017-18, 2018-19. 14,5 очка, 4,0 подбора, 3,2 передачи, 49,5%)

12. Наз Рид (2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23. 10,1 очка, 4,4 подбора, 1,0 передачи, 49,0%)

13. Пол Миллсэп (2007-08, 2008-09, 2021-22. 9,4 очка, 6,4 подбора, 1,3 передачи, 46,1%)

14. Спенсер Динуидди (2015-16, 2017-18, 2018-19. 13,8 очка, 2,8 подбора, 5,4 передачи, 39,3%)

15. Дешоун Стивенсон (2006-07, 2007-08. 11,2 очка, 2,8 подбора, 2,9 передачи, 42,3%)

16. Джордан Кларксон (2014-15, 2015-16. 14,0 очка, 3,7 подбора, 2,9 передачи, 44,0%)

17. Дуэйн Уэйд (2017-18, 2018-19. 13,3 очка, 3,9 подбора, 3,8 передачи, 43,2%)

18. Диллон Брукс (2017-18, 2018-19, 2019-20. 12,8 очка, 3,1 подбора, 1,7 передачи, 41,6%)

19. Джош Ричардсон (2015-16, 2016-17, 2017-18, 2023-24. 10,3 очка, 3,0 подбора, 2,4 передачи, 43,5%)

20. Данкан Робинсон (2019-20, 2020-21. 13,3 очка, 3,3 подбора, 1,6 передачи, 45,4%)