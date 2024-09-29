«Он посмотрел на меня так, словно хотел убить». Владелец автосалона Chevrolet рассказал, как в детстве разыграл Майкла Джордана

Бизнесмен рассказал, как в детстве разыграл Майкла Джордана.

Владелец чикагского автосалона Ray Chevrolet Рэй Скарпелли рассказал, как в детстве пошутил над легендарным игроком «Буллс» Майклом Джорданом .

История произошла во время его визита в особняк Джордана в Хайленд-парке в конце 90-х годов. Он отправился туда со своей семьей, чтобы доставить баскетболисту Chevy Blazer из их автосалона.

«Это была моя первая встреча с Майклом Джорданом. Мне было пять или шесть лет,. У нас на площадке была такая шутка: поднимаешь руку вверх, затем опускаешь и протягиваешь ее, как будто собираешься пожать руку, а затем резко отдергиваешь и говоришь: «Слишком медленно».

Я проделал это с Майклом Джорданом. Он посмотрел на меня так, словно хотел сказать: «Я убью тебя», — рассказал бизнесмен.

Первый спонсорский контракт Джордана был подписан с Chevrolet. В 1984 году баскетболист получил от компании 200 000 долларов.