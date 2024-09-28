«У меня сумасшедший набор данков, просто не показывал их». Зайон Уильямсон считает, что победил бы Винса Картера в конкурсе данков

Зайон Уильямсон заявил, что победил бы Винса Картера в конкурсе данков.

- Праймовые Леброн Джеймс, Майкл Джордан и Винс Картер. Кто выиграет данк-контест?

– Я бы поставил на праймового Винса из-за мощи и креативности его данков. Это не умаляет заслуг Майка и Леброна. Я думаю, что у Винса было больше креативных данков.

- Зайон Уильямсон против Винса Картера в данк-контесте. Кто выиграет?

– Отдам Винсу должное, но должен поставить себя. Я люблю и уважаю Винса, но у меня сумасшедший набор данков, я просто не показывал их. Когда вернусь в Америку, начну публиковать свои данки, просто чтобы напомнить людям, что все еще способен на это.