«У меня сумасшедший набор данков, просто не показывал их». Зайон Уильямсон считает, что победил бы Винса Картера в конкурсе данков
Зайон Уильямсон заявил, что победил бы Винса Картера в конкурсе данков.
- Праймовые Леброн Джеймс, Майкл Джордан и Винс Картер. Кто выиграет данк-контест?
– Я бы поставил на праймового Винса из-за мощи и креативности его данков. Это не умаляет заслуг Майка и Леброна. Я думаю, что у Винса было больше креативных данков.
- Зайон Уильямсон против Винса Картера в данк-контесте. Кто выиграет?
– Отдам Винсу должное, но должен поставить себя. Я люблю и уважаю Винса, но у меня сумасшедший набор данков, я просто не показывал их. Когда вернусь в Америку, начну публиковать свои данки, просто чтобы напомнить людям, что все еще способен на это.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Overtime в соцсети X
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