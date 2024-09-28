Журналист Бомани Джонс: «Леброну нравится побеждать. Джордану нравится сокрушать оппонентов, Кобе такой же»

Журналист Бомани Джонс сравнил великих игроков НБА.

Экс-ведущий ESPN назвал характерные черты Майкла Джордана, Кобе Брайанта и Леброна Джеймса .

«Я вижу разницу между Майком Джорданом , Кобе Брайантом и Леброном Джеймсом.

Леброну нравится побеждать. Майклу Джордану нравится сокрушать оппонентов... Он хочет наказывать людей, будто социопат какой. И мне кажется, что Леброн устроен не таким образом.

Кобе такой же, как Джордан. Он хочет сделать вас один на один. Дело не столько в победе, сколько в том, что «я хочу превзойти человека, который находится прямо напротив меня», – утверждает Бомани Джонс.