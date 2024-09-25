«Миннесота» и задача трех тел

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Суть задачи трех тел заключается в нахождении движений трех небесных тел, взаимодействующих друг с другом исключительно под действием сил гравитации. Это классическая проблема в небесной механике и физике, которая является обобщением более простой задачи двух тел (например, задача о движении планеты вокруг Солнца).

В Миннесоте тренерский штаб пытается в нападении уже два сезона подряд решить задачу трех тел: то есть найти такую модель, которая бы позволила Гоберу, Таунсу и Эдвардсу взаимодействовать с максимальной эффективностью . При этом по отдельности все игроки уже были частью лучшего нападения в НБА: у Миннесоты c Таунсом и Эдвардсом был лучший в НБА рейтинг в атаке в январе 2022 года, а у Юты с Гобером был лучший в НБА рейтинг в атаке в сезоне-2021/22 в целом. При этом Миннесота и Юта занимали тогда первое и второе место по кол-ву выброшенных трехочковых.

Еще из интересного про лучшую атаку Финча с Таунсом и Эдвардсом:

Сравнение статистических показателей нападения Миннесоты

Тренерский штаб Миннесоты уже использует достаточно заготовок, которые помогают максимально использовать сильные стороны Гобера, Таунса и Эдвардса: заслоны француза, габариты, умение бросать и пасовать Карла и атлетизм Эдвардса. Идея лежит на поверхности: чтобы заставить нападение «вращаться» вокруг трех звезд, нужны комбинации с одновременным движением трех игроков. Вот некоторые из них. Первая – это фирменный Horns розыгрыш Финча, который Волки начали играть с первых матчей Финча в 2021 году:

Вторая комбинация – это Double Drag Screen (77)

Еще один очевидный вариант – это Spain пик-н-ролл (Stacked action), который был на пике популярности еще во времена Гобера и Конли в Юте

Если присмотреться, то данные розыгрыши неуловимо похожи тем, что выстраивают траектории и расположения движение трех основных игроков в простые фигуры: в случае Horns – это треугольник, в случае с Double Drag это линия поперек площадки, а в случае Spain пик-н-ролл – это линия вдоль площадки.

Если все уже есть и все так просто, то почему же это не сработало в прошлом сезоне?

Во-первых, любая сложная система, которая работает стабильно, ОБЯЗАНА иметь встроенный механизм сдержек и противовесов . По аналогии с физикой, где Земля вращается вокруг Солнца и имеет Луну, которая играет ключевую роль в поддержании стабильности и условий для жизни, команде НБА нужны ролевые игроки, которые будут дополнять и уравновешивать звездных игроков. В нынешней НБА самый очевидный навык, который дополняет любой другой – это умение забивать трехочковые. Лучший пример этому – это тот факт, что сразу восемь (!!!) игроков Бостона в чемпионском сезоне-2023/24 забили больше 100 трешек . В этом смысле машина Бостона набирала обороты весь сезон и вышла в плей-офф имея работающую систему, что спасло их в финале, когда Тэйтум и Браун перестали попадать из-за дуги.

В Миннесоте роль балансира выполнял Кайл Андерсон – весьма специфичный по набору умений игрок. И если в защите он превысил все возможные ожидания, то в нападении роль созидателя ему не всегда давалась, так например среди игроков ротации у него самый высокий процент потерь. Кайл стал заложником ситуации, когда позиция запасного разыгрывающего провисла, а лучший снайпер со скамьи (и лучший запасной всея NBA) Наз Рид – это большой, которого надо кормить мячами. Поэтому порой выходы Кайла со скамьи вместо ожидаемой стройности нападения приносили дисбаланс. В новом сезоне минуты Андерсона разделят между собой другие игроки, среди которых выделяется МакДэниельс. Вот что об этом говорит Финч в своем недавнем интервью:

Крис Финч о роли Макдэниелса

Ниже несколько примеров как Макдэниелс выглядит в роли игрока с мячом

Обнадеживающим является и тот факт, что Макдэниелс прибавляет в плей-офф, то есть играет лучше под давлением. Так благодаря его вкладу в атаку «Миннесота» комфортно отыграла серию против «Финикса».

Вторым фактором, который объясняет почему нападение Миннесоте в сезоне-2023/24 не было впечатляющим – это динамика развития самого баскетбола в НБА. Возьмем для примера розыгрыш пик-н-ролла: если во время Мэлоуна и Стоктона легендарный дуэт Юты разыгрывал двоечку ВНУТРИ трехочковой дуги, то сейчас пик-н-ролл начинается гораздо выше, часто ЗА трехочковой дугой, и там где Мэлоун делал пару шагов для заслона, сейчас большой должен взаимодействовать далеко от кольца.

В результате простой розыгрыш пик-н-ролла сейчас выглядит как статичное действие, которое уже научились «крыть». За последние пару десятков сезонов NBA прошла долгий путь, а защитные тактики учились бороться со все более продвинутыми схемами нападения: мы слышали лаяние Тибодо «ICE! ICE!», мы видели «Beautiful Game» в исполнении Сан-Антонио, «Seven Seconds or Less» Д’Антони, Princeton Адельмана, как менялся лютый DROP в Милуоки, «Switch Everything» в Торонто, «Small Ball» в ГСВ, «Moreyball» и многое-многое другое. Каждая из этих легендарных команд оставила нам багаж знаний: десятки, сотни способов как строить и разрушать нападение. А лучшие из команд нынешней НБА продолжают развивать и приумножать это Наследие.

Бернар Шартрский (в изложении Иоанна Солсберийского)

В этом смысле «порой достаточно быть прилежным и последовательным учеником», что и сделал Брэд Стивенс в прошлом сезоне. У него не было топ-3 игрока в мире по имени Дончич или Йокич, но он терпеливо построил систему с четырьмя элитными защитниками на площадке, готовыми размениваться в защите, двумя топовыми «слэшерами» в five-out, которые давили в краске и достаточным количеством снайперов.

Ну и последнее, но немаловажное замечание: уровень тактической «зрелости» Миннесоты не дотягивал до уровня финала , это был первый подобный опыт как для игроков, так и для тренерского штаба. В этом смысле Миннесота «пришла на перестрелку с ножом», то есть все упомянутые выше Horns, Double Drag и Spain заготовки были, но в решающий момент не хватило исполнительности, опыта и физических кондиций. На ум приходит пример Курта Рамбиса, который в сезонах-2009-11 пытался поставить знаменитое треугольное нападение в Миннесоте, имея в составе Джонни Флинна и Уэсли Джонсона. Треугольное нападение – это та же самая задача трех тел , но в той ситуации реализация решения не соответствовала уровню исполнителей.

Что же можно ожидать от командного нападения Миннесоты в новом сезоне? Финч говорит что он не поклонник гелиоцентрической модели нападения , отчасти потому что Эдвардс пока не готов быть единственным светилом для подобной системы. Выкрутив на максимальное значение количество владений Эдвардса тоже мало чего добьешься, так как он уже в топ-5 по USG%, дальше уже территория Янгов и Дончичей. Поэтому я могу только приветствовать опыт игры Эдвардса за сборную США, где он может учиться качественно, а не только количественно.

Эдвардс в сезоне 2023-24

Никуда не уйдут и проверенные временем более «простые» командные взаимодействия, такие как empty side пик-н-роллы Гобера и Конли, dribble hand-off (DHO) и так далее. Более того, есть надежда что подобные действия будут накладываться одно на другое, образуя тот самый «узор» нападения. Ниже пример самого красивого на мой взгляд розыгрыша, когда Эдвардс без дриблинга забил трешку только за счет движения без мяча, тайминга и DHO.

Основным X-фактором в нападении является Таунс, а точнее его роль в качестве растягивающего большого. Ниже статистика по распределению передач среди позиций, которая говорит о том, что центровые отдают на 29% больше передач чем 10 лет назад, а тяжелые форварды на 23% больше. Таким образом самым логичным развитием растягивающего большого является пасующий большой, иными словами будучи пассивный спейсингом, сам по себе five-out не является целью нападения, важны командные взаимодействия позволяющие выжать из него максимум.

Источник: Cris Steed

Травмы помешали Таунсу в полной мере раскрыть потенциал из связки с Гобером, еще в январе 2024 (до травмы Карла) его дуэт с Гобером был в топе по забитым аллейу-пам (как и дуэт Конли-Гобер).

Также Таунс хорошо взаимодействует с Конли, в частности их пик-н-ролл – самое эффективное командное взаимодействие в лиге, но при этом очень редкое.

Источник: sportradar

Вот пример как это происходит: Конли говорит Таунсу занять позицию и ждать, потом командует Риверсу-младшему, чтобы тот поставил заслон и разменял на Конли Майкла Портера младшего. Таким образом он получает выгодный матчап против двух самых слабых пик-н-ролл защитников Денвера: Портера и Йокича. И только потом разыгрывает пик-н-ролл с Таунсом.

В межсезонье из Миннесоты ушли Андерсон, Моррис и МакЛафлин, но остались лучший шестой сезона Наз Рид и один из лучших 3&D специалистов в НБА Никил Александр-Уокер. Пришли Диллингхэм, Ти Джей Шэннон и Джо Инглз. Помимо умения бросать, каждый из игроков обладает уникальным набором навыков, которые прежде всего разнообразят нападение Волков: у Инглза есть опыт игры в high level нападении , Шэннон – любит контакт и готов атаковать в быстром нападении, Диллингэм – способен создать ситуацию для броска. Тим Коннелли, понимает что в прошлом сезоне команде не хватило ресурсов в нападении, например у Бостона сразу пять игроков совершили больше 100 трехочковых попыток с ведения за сезон: Тэйтум, Браун, Холидэй, Уайт и Притчард. У Миннесоты было только два таких игрока: Эдвардс и Конли.

Приобретения Миннесоты в межсезонье-2024

В новом сезоне тренерский штаб Финча будет искать решение этой задачи трех тел за счет пересечения двух основных компонентов: группы бывших игроков из Юты Гобер-Никил-Конли, к которым добавили Инглза и группы игроков, заточенных под быстрый five-out баскетбол Таунс-Рид-Эдвардс, к которым добавили Шэннона и Диллингхэма. Две разные парадигмы, на фундаменте которых будет строиться нападение Миннесоты. Задача сложная, но моя самая большая надежда в том, что команда уже третий год последовательно идет вперед, не перестраивая кардинально состав, не меняя тренеров. Возможно, именно в этом, третьем сезоне, команда найдет ту самую правильную формулу!

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Фото: Gettyimages.ru /David Berding