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Кармело Энтони о конфликте Шакила О’Нила и Руди Гобера: «Это просто Шак, он всегда это делает»

Кармело Энтони высказался в защиту Руди Гобера.

Шакил О’Нил в последнее время несколько раз резко высказался в сторону центрового «Миннесоты», назвав его «худшим игроком в истории» НБА.

«Это просто Шак, он всегда это делает.

Оставь его в покое, мужик. Перестань», – прокомментировал ситуацию Энтони на подкасте.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, 7PM in Brooklyn
logoКармело Энтони
logoШакил О′Нил
logoМиннесота
logoНБА
logoРуди Гобер
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