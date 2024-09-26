Кармело Энтони о конфликте Шакила О’Нила и Руди Гобера: «Это просто Шак, он всегда это делает»
Кармело Энтони высказался в защиту Руди Гобера.
Шакил О’Нил в последнее время несколько раз резко высказался в сторону центрового «Миннесоты», назвав его «худшим игроком в истории» НБА.
«Это просто Шак, он всегда это делает.
Оставь его в покое, мужик. Перестань», – прокомментировал ситуацию Энтони на подкасте.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, 7PM in Brooklyn
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