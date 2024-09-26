Дражен Анзулович: «Чтобы противостоять УНИКСу, нужно демонстрировать более высокий уровень игры»

Дражен Анзулович отметил разницу в классе между «Самарой» и УНИКСом (70:86).

«Поздравляю УНИКС с победой. Хочу отметить, что у нашей команды есть некоторые проблемы с «большими» игроками. Сегодня играли без нескольких баскетболистов: Найсира Брукса, Александра Гудумака, Глеба Голдырева. К тому же Никита Зверев вышел на площадку с травмой. Это создало нам большие трудности в игре против соперника такого уровня.

Однако хочу похвалить своих парней. Мы показали старание и желание играть. Однако, чтобы противостоять УНИКСу, нам нужно демонстрировать более высокий уровень игры. «Самара » не обладает таким составом, как казанская команда.

Наши ребята старались контролировать подбор, но это было очень сложно сделать против Бако, Рэйнольдса и Лопатина. Во второй четверти соперники забрали восемь подборов в нападении, что стало главной проблемой. Кроме того, наши американские легионеры Адамс и Харрелл не показали должного уровня игры», – сказал главный тренер «Самары».