Дражен Анзулович: «Чтобы противостоять УНИКСу, нужно демонстрировать более высокий уровень игры»
«Поздравляю УНИКС с победой. Хочу отметить, что у нашей команды есть некоторые проблемы с «большими» игроками. Сегодня играли без нескольких баскетболистов: Найсира Брукса, Александра Гудумака, Глеба Голдырева. К тому же Никита Зверев вышел на площадку с травмой. Это создало нам большие трудности в игре против соперника такого уровня.
Однако хочу похвалить своих парней. Мы показали старание и желание играть. Однако, чтобы противостоять УНИКСу, нам нужно демонстрировать более высокий уровень игры. «Самара» не обладает таким составом, как казанская команда.
Наши ребята старались контролировать подбор, но это было очень сложно сделать против Бако, Рэйнольдса и Лопатина. Во второй четверти соперники забрали восемь подборов в нападении, что стало главной проблемой. Кроме того, наши американские легионеры Адамс и Харрелл не показали должного уровня игры», – сказал главный тренер «Самары».
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