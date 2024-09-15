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Кендрик Перкинс считает «Майами» первым претендентом на смену курса по ходу сезона НБА

Кендрик Перкинс скептически относится к состоянию «Хит».

Эксперт ESPN считает клуб первым претендентом на серьезные изменения в направлении движения команды.

«Я наблюдаю за «Майами» и Джимми Батлером. Что с ним происходит?

За последние полтора года «Хит» не сумели заполучить Дэмиана Лилларда и Дрю Холидэя. Батлер не готов к игре в плей-офф. Пэт Райли жестко высказывается на пресс-конференции.

Батлер так и не подписал продление с клубом. Так что нужно внимательно следить за тем, что происходит с ним, Эриком Споэльстрой и Бэмом Адебайо», – заключил Перкинс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA on ESPN в сети X
logoКендрик Перкинс
logoМайами
logoПэт Райли
logoНБА
logoЭрик Споэльстра
logoДжимми Батлер
logoБэм Адебайо
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