Кендрик Перкинс считает «Майами» первым претендентом на смену курса по ходу сезона НБА

Кендрик Перкинс скептически относится к состоянию «Хит».

Эксперт ESPN считает клуб первым претендентом на серьезные изменения в направлении движения команды.

«Я наблюдаю за «Майами » и Джимми Батлером . Что с ним происходит?

За последние полтора года «Хит» не сумели заполучить Дэмиана Лилларда и Дрю Холидэя. Батлер не готов к игре в плей-офф. Пэт Райли жестко высказывается на пресс-конференции.

Батлер так и не подписал продление с клубом. Так что нужно внимательно следить за тем, что происходит с ним, Эриком Споэльстрой и Бэмом Адебайо », – заключил Перкинс.