Кендрик Перкинс считает «Майами» первым претендентом на смену курса по ходу сезона НБА
Кендрик Перкинс скептически относится к состоянию «Хит».
Эксперт ESPN считает клуб первым претендентом на серьезные изменения в направлении движения команды.
«Я наблюдаю за «Майами» и Джимми Батлером. Что с ним происходит?
За последние полтора года «Хит» не сумели заполучить Дэмиана Лилларда и Дрю Холидэя. Батлер не готов к игре в плей-офф. Пэт Райли жестко высказывается на пресс-конференции.
Батлер так и не подписал продление с клубом. Так что нужно внимательно следить за тем, что происходит с ним, Эриком Споэльстрой и Бэмом Адебайо», – заключил Перкинс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA on ESPN в сети X
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