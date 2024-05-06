Пэт Райли: «Тайлер Хирро был немного хрупким. Ему нужно адаптироваться»

Пэт Райли прокомментировал сложности в задней линии «Хит».

« был немного хрупким. Никто не работает больше, чем он. Но ему нужно адаптироваться. Он снайпер.

Нам нужно предоставить ему больше пространства, но и ему нужно научиться справляться с защитой, которая концентрируется на нем. Его перегрузили в серии с « ». Вопрос физического развития и подготовки тела к подобным противостояниям всегда будет стоять на повестке.

Его травмы реальны. Но мы надеемся, что он сможет проводить сезоны с 72-80 матчами.

Хирро – игрок старта. Будем ли мы задумываться о том, чтобы он выходил со скамейки? Это работа тренера, сделать выбор между ним и Розиром. Сделать то, что будет в интересах команды. Мы оставим этот вопрос до того дня, когда все будут здоровы.

чувствует себя лучше. Он восстанавливается, это займет время. Когда речь идет о позвоночнике, нельзя быть неосторожными. Медики заверили нас, что он полностью вылечится. Розир был именно тем игроком, которого я ожидал», – заключил президент « ».