Пэт Райли: «Тайлер Хирро был немного хрупким. Ему нужно адаптироваться»

Теги Бостон Майами Пэт Райли НБА НБА плей-офф Терри Розир Тайлер Хирро Баскетбол

Пэт Райли прокомментировал сложности в задней линии «Хит».

«Тайлер Хирро был немного хрупким. Никто не работает больше, чем он. Но ему нужно адаптироваться. Он снайпер.

Нам нужно предоставить ему больше пространства, но и ему нужно научиться справляться с защитой, которая концентрируется на нем. Его перегрузили в серии с «Бостоном». Вопрос физического развития и подготовки тела к подобным противостояниям всегда будет стоять на повестке.

Его травмы реальны. Но мы надеемся, что он сможет проводить сезоны с 72-80 матчами.

Хирро – игрок старта. Будем ли мы задумываться о том, чтобы он выходил со скамейки? Это работа тренера, сделать выбор между ним и Розиром. Сделать то, что будет в интересах команды. Мы оставим этот вопрос до того дня, когда все будут здоровы.

Терри Розир чувствует себя лучше. Он восстанавливается, это займет время. Когда речь идет о позвоночнике, нельзя быть неосторожными. Медики заверили нас, что он полностью вылечится. Розир был именно тем игроком, которого я ожидал», – заключил президент «Майами».

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3 комментария
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ЧЗХ Райли любит хирро больше Батлера????
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ЧЗХ Райли любит хирро больше Батлера????
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Он всегда будет хрупким. После его поста в твиттере я очень сомневаюсь что ему интересны ваши эти победы и чемпионские титулы. Ну только чтобы у себя на районе понтоваться.
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