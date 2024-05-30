Горан Драгич: «В прошлой жизни Джимми Батлер был сербом или кем-то другим с Балкан»

Горан Драгич рассказал об отношениях с бывшим одноклубником.

«Я хорошо знаю . Играл с ним четыре года. Доходил до финала. Отличный парень, игрок типа все или ничего. Он проводит много времени в Европе, постоянно путешествует, любит теннис, футбол и баскетбол. Всегда говорю, что он был сербом или кем-то другим с Балкан в прошлой жизни. У него связь с нашим народом. Ему нравимся мы, он нравится нам, всего ему хорошего.

В целом « » был лучше « » в этом году. Но меня всегда восхищала организация, и . Мы знаем, как много игроков было травмировано и у Споэльстры были проблемы весь сезон», – заключил бывший разыгрывающий «Хит».