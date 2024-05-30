Горан Драгич: «В прошлой жизни Джимми Батлер был сербом или кем-то другим с Балкан»

Теги Бостон Майами Пэт Райли НБА Горан Драгич Эрик Споэльстра НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Горан Драгич рассказал об отношениях с бывшим одноклубником.

«Я хорошо знаю Джимми Батлера. Играл с ним четыре года. Доходил до финала. Отличный парень, игрок типа все или ничего. Он проводит много времени в Европе, постоянно путешествует, любит теннис, футбол и баскетбол. Всегда говорю, что он был сербом или кем-то другим с Балкан в прошлой жизни. У него связь с нашим народом. Ему нравимся мы, он нравится нам, всего ему хорошего.

В целом «Бостон» был лучше «Майами» в этом году. Но меня всегда восхищала организация, Пэт Райли и Эрик Споэльстра. Мы знаем, как много игроков было травмировано и у Споэльстры были проблемы весь сезон», – заключил бывший разыгрывающий «Хит».

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