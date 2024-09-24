Небойша Чович – основной кандидат на пост президента Федерации баскетбола Сербии
Небойша Чович, скорее всего, возглавит Федерацию баскетбола Сербии.
По данным Meridian Sport, президент «Црвены Звезды» Небойша Чович является основным кандидатом на пост нового президента Федерации баскетбола Сербии.
66-летний руководитель может заменить Предрага Даниловича, который ушел с должности в начале этого межсезонья.
Чович заручился поддержкой достаточного количества членов Избирательного комитета, и его назначение будет лишь формальностью, пишет издание. Ассамблея Федерации баскетбола Сербии соберется 1 октября, чтобы официально избрать нового президента организации.
В 1990-х годах Чович ранее работал президентом Федерации баскетбола Югославии. Ранее в этом году он назвал Желько Дрчелича своим преемником в руководстве «Црвены Звезды».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Meridian Sport
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