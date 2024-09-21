Светислав Пешич: «На данный момент у меня нет предложений ни от кого»

Светислав Пешич заявил, что у него нет предложений.

«В настоящее время я не вижу себя ни в какой роли, все зависит от предложений, которые я получу, а у меня их сейчас нет, ни от нашей федерации, ни от кого-либо еще.

Повторю еще раз, у меня нет предложений ни от кого, и мой контракт с Федерацией баскетбола Сербии истекает через несколько дней. Процитирую одного из моих любимых актеров, покойного Милана Лейна Гутовича: «Если получим предложение, обсудим его», – сказал 75-летний специалист.