Светислав Пешич: «На данный момент у меня нет предложений ни от кого»
Светислав Пешич заявил, что у него нет предложений.
«В настоящее время я не вижу себя ни в какой роли, все зависит от предложений, которые я получу, а у меня их сейчас нет, ни от нашей федерации, ни от кого-либо еще.
Повторю еще раз, у меня нет предложений ни от кого, и мой контракт с Федерацией баскетбола Сербии истекает через несколько дней. Процитирую одного из моих любимых актеров, покойного Милана Лейна Гутовича: «Если получим предложение, обсудим его», – сказал 75-летний специалист.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sport Klub
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости