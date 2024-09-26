Василий Карасев: «Молодые игроки МБА-МАИ пока не выдерживают напора»

Василий Карасев прокомментировал домашнее поражения от «Енисея» – 58:72.

«Конечно, дома так играть не имеем права. К сожалению, сегодня было два игрока, которые могут приносить результат здесь и сейчас, молодые игроки пока не выдерживают этого напора.

Это лечится только временем, но парадокс в том, что этого времени у нас просто нет – мы уже в сезоне и уже проигрываем. Будем менять ситуацию в дальнейшем», – сказал главный тренер МБА-МАИ .