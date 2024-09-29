Василий Карасев: «Проигрывать можно безвольно, а можно с высоко поднятой головой. Сегодня был второй случай»
Василий Карасев отметил, что МБА-МАИ боролась до конца в матче с «Локо» (85:93).
«Сказал в раздевалке ребятам, что проигрывать можно безвольно, а можно с высоко поднятой головой. Сегодня был второй случай. Ребята бились, мы понимаем причины поражения, но была борьба до последних минут и мы могли перевернуть игру. К сожалению, промахи в концовке не дали сделать этого.
Еще расстраивает, что нам пришлось ужаться в ротации, не все оказались готовы к этой борьбе. И сейчас нам нужно сделать все, чтобы это исправить. В сезоне мы бы хотели использовать полный состав», – сказал главный тренер МБА-МАИ.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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