Андрей Ведищев: «Автодор» на старте сезона выглядит неплохо»
Андрей Ведищев поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Автодором».
«Автодор» на старте сезона выглядит неплохо. Они быстро принимают решения, активно переходят в нападение.
На позиции первого номера выделяется Брайант Кроуфорд и не только он. Мне нравится, как в их состав вписался арендованный у нас Егор Сычков – он стабильно играет и у него есть все возможности прогрессировать дальше. В целом, состав у «Автодора» ровный.
Чтобы обыграть такого соперника нам понадобятся быстрые решения на площадке. А самое главное – нужно защититься лучше, чем мы это сделали в предыдущем матче и не дать «Автодору» использовать свои сильные стороны», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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