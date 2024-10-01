Дмитрий Узинский о старте сезона: «Нет предела совершенству»

Дмитрий Узинский оценил старт сезона накануне матча с «Автодором».

«Старт хороший. Главное продолжать в том же духе. Не расслабляться, работать и идти к своей цели.

Есть такое выражение «нет предела совершенству». Поэтому нам всем есть куда стремиться – и в плане команды, и каждому по отдельности.

Ни для кого не секрет, что дома, при своих болельщиках, «Автодор » играет очень быстро и раскрепощенно: от каждого идет агрессия, они хорошо бегут, шоу-тайм исполняют. Поэтому очень важно сдержать их – быстрое нападение, подборы. Надо быть готовыми к жёсткому баскетболу. И играть в свою игру, выполнять тренерские установки – тогда всё у нас получится», – сказал капитан «Локомотива-Кубань».