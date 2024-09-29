Андрей Ведищев: «Чтобы бороться за медали, нужно выглядеть иначе»
Андрей Ведищев остался недоволен игрой «Локо» в матче с МБА-МАИ (93:85).
«В первую очередь, хочу отметить МБА-МАИ и поблагодарить их за игру. Уверен, эта команда еще выиграет много матчей, потому что парни играют здорово, показывают характер.
Это был сложный матч для нас, мы не сыграли так, как планировали, готовились защищаться совсем иначе. Выиграли, но допустили довольно много ошибок. Чтобы бороться за медали, нужно выглядеть иначе. В атаке у нас получается все довольно хорошо, но вот защита пока страдает и это главный элемент, в котором нам надо прибавлять», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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