Джей Джей Редик о роли Энтони Дэвиса: «У нас не будет 6-минутных отрезков, когда он не касается мяча»

Джей Джей Редик косвенно раскритиковал прежнюю игру «Лейкерс».

Новый главный тренер команды описал ключевые цели команды и роль Энтони Дэвиса в новом сезоне.

«Мы обсудили ряд моментов с персоналом и расскажем игрокам на следующей неделе. Опишем, в чем идентичность команды, что это вообще значит, что такое баскетбол «Лейкерс». Главной характеристикой всего этого будет «организованность».

Энтони Дэвису больше не придется делать все в защите, потому что мы ее организуем. То же самое произойдет в нападении, чтобы не было 6-минутных отрезков, когда он не касается мяча. Когда я говорю о его роли в качестве основного «узла» атаки, это может касаться игры в краске или изоляций, других комбинаций. Есть множество способов доставить ему мяч, и он его получит.

У нас в составе один из самых уникальных игроков. Немногие могут делать все, что может он, при его росте. Это касается ведения, мастерства в атаке и защиты. Его присутствие – это настоящий подарок. Нам не нужен огромный тяжеловес. Не думаю, что он бы вписался в наш баскетбол в любом случае», – рассказал главный тренер «Лейкерс ».