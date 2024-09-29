Джей Джей Редик: «Макс Кристи и Джейлен Худ-Шифино значительно прибавили за последние два месяца»
Джей Джей Редик отметил прогресс Макса Кристи и Джейлена Худ-Шифино.
«Чтобы победить в современной НБА, нужно иметь семь или восемь игроков, которые действительно влияют на победу. Это не значит, семь или восемь суперзвезд, которым нужен мяч в руках.
Макс Кристи будет иметь высокий уровень влияния на победу по многим причинам, и он полностью вовлечен во все аспекты развития игроков. Джейлен Худ-Шифино полностью вовлечен. Эти парни значительно прибавили за последние два месяца, поэтому мы будем очень рады видеть их в тренировочном лагере и в предсезонке», – сказал новый главный тренер «Лейкерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал «Лейкерс»
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