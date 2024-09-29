Джей Джей Редик: «Макс Кристи и Джейлен Худ-Шифино значительно прибавили за последние два месяца»

Джей Джей Редик отметил прогресс Макса Кристи и Джейлена Худ-Шифино.

«Чтобы победить в современной НБА , нужно иметь семь или восемь игроков, которые действительно влияют на победу. Это не значит, семь или восемь суперзвезд, которым нужен мяч в руках.

Макс Кристи будет иметь высокий уровень влияния на победу по многим причинам, и он полностью вовлечен во все аспекты развития игроков. Джейлен Худ-Шифино полностью вовлечен. Эти парни значительно прибавили за последние два месяца, поэтому мы будем очень рады видеть их в тренировочном лагере и в предсезонке», – сказал новый главный тренер «Лейкерс ».