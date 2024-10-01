«Чикаго» проведет церемонию в честь Деррика Роуза 4 января
«Буллс» назначили дату церемонии в честь Деррика Роуза.
Церемония состоится 4 января 2025 года во время домашнего матча «Чикаго» против «Нью-Йорка» Тома Тибодо в Юнайтед-центре.
В прошлом месяце 35-летний Роуз объявил о завершении карьеры.
Разыгрывающий отыграл 15 сезонов в НБА, в том числе семь за «Чикаго» (2008–2016). На его счету 1 титул MVP в сезоне-2010/11 и 3 вызова на Матч всех звезд.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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