Деррик Роуз: «Баскетбол был для меня только началом. Теперь важно отдать всего себя семье»

Деррик Роуз назвал основную причину завершения карьеры.

Самый молодой MVP в истории НБА, который отыграл в лиге 16 сезонов, решил посвятить себя семье.

«Зная, что я отдал игре всего себя, уверенно принимаю это решение. Баскетбол был для меня только началом. Теперь важно, чтобы я отдал всего себя своей семье – они этого заслуживают», – сказал 35-летний экс-разыгрывающий «Чикаго».

MVP-сезон Деррика Роуза был сказкой, в которую так хотела верить НБА