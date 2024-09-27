Деррик Роуз: «Баскетбол был для меня только началом. Теперь важно отдать всего себя семье»
Деррик Роуз назвал основную причину завершения карьеры.
Самый молодой MVP в истории НБА, который отыграл в лиге 16 сезонов, решил посвятить себя семье.
«Зная, что я отдал игре всего себя, уверенно принимаю это решение. Баскетбол был для меня только началом. Теперь важно, чтобы я отдал всего себя своей семье – они этого заслуживают», – сказал 35-летний экс-разыгрывающий «Чикаго».
MVP-сезон Деррика Роуза был сказкой, в которую так хотела верить НБА
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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