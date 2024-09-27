  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
1

«Мы братья навсегда!». Жоаким Ноа отреагировал на окончание игровой карьеры Деррика Роуза

Жоаким Ноа выразил уважение Деррику Роузу.

Самый молодой MVP в истории завершил карьеру в 35 лет.

«Надежда – это сильное чувство. Ты всегда олицетворял ее. Было очевидно, что ты значишь для города, еще до драфта. Когда «Буллз» получили первый пик в 2008, и все поняли, что ты едешь домой, город был наполнен надеждой.

Горжусь тем, что выходил с тобой на площадку. Эти воспоминания никогда не сотрутся. Столько историй!

Больше всего ценил то, как ты отвечал на самые главные вызовы. Скромный воин с сердцем льва. Тихий, но всегда готовый соревноваться.

Ты всегда ценил близкий круг. Стал самым молодым MVP при поддержке всего города будучи интровертом.

Наши отношения только развивались вместе с новыми преградами. Мы не взяли титул, но я благодарен тому, что был твоим другом и партнером. Горжусь тем, что мы играли вместе.

С возрастом продолжаю черпать вдохновение в твоем пути как отца и мужа.

Твоя следующая глава будет еще более значительной, потому что ты настоящий человек.

В баскетболе и вне его – мы братья навсегда!» – заключил Ноа.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Bleacher Nation Bulls в сети X
logoЧикаго
logoНБА
logoЖоаким Ноа
logoДеррик Роуз
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Жоаким Ноа о Джа Морэнте и Деррике Роузе: «Роуз был немного более взрывным»
96 сентября, 15:54
Деррик Роуз встретился с Жоакимом Ноа перед матчем «Чикаго» – «Мемфис»
320 января, 17:39Фото
Жоаким Ноа исполнил роль ведущего на свадьбе Деррика Роуза
410 сентября 2023, 07:05Фото
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Нандо Де Коло официально завершил карьеру в сборной Франции
20 минут назад
Бриттни Грайнер: «Не ценю тех новых фанатов, которые отпускают расистские замечания в адрес моих партнеров и оппонентов»
42 минуты назад
Стив Керр: «Уже и не знаю, сколько нужно побед, чтобы попасть в плей-офф на Западе»
157 минут назад
Майк Данливи: «Голден Стэйт» должен быть минимум в Топ-7 лиги по защите»
сегодня, 16:40
Имя Леброна Джеймса не затрагивается в расследовании дела рэпера P. Diddy, хотя баскетболист упоминал его вечеринки
1сегодня, 16:20Видео
«Юта» заранее воспользовалась опцией на пятый год в контракте главного тренера Уилла Харди
1сегодня, 16:04
Майкл Портер: «Мне нужно бросать на 1-2 трехочковых больше в новом сезоне»
1сегодня, 15:39
Аарон Гордон: «Йокич чуть не «умыл» ребят из сборной США. Это было круто»
2сегодня, 15:25
Джей Джей Редик о роли Энтони Дэвиса: «У нас не будет 6-минутных отрезков, когда он не касается мяча»
4сегодня, 15:10
Бен Симмонс и Джоэл Эмбиид возглавили список игроков с самыми дорогими зарплатами в пересчете на сыгранные матчи
6сегодня, 14:52
Ко всем новостям
Последние новости
Майкл Портер набрал дополнительную мышечную массу в тренажерном зале перед началом тренировочного лагеря
сегодня, 15:51
Зайон Уильямсон о поражении в полуфинале внутрисезонного турнира в прошлом году: «У меня нет оправданий»
сегодня, 13:28
Тим Хардуэй-старший пожаловался на Джейсона Кидда: «Мы часть одного братства. Ты тренируешь моего сына. Cкажи, почему не даешь ему играть»
4сегодня, 13:14
Чемпионат Франции. «Стад Рошеле» примет «Шоле»
сегодня, 12:14
Аарон Гордон о Расселле Уэстбруке: «Легенда, член Зала славы. Готов пойти за ним куда угодно»
4сегодня, 11:42
«Портленд» проведет сезон-24/25 с нашивкой на майках в память о Билле Уолтоне
сегодня, 11:26Фото
Матч-открытие ЦСКА – УНИКС и интервью Аврамовича – во втором выпуске «Вида Сверху»
1сегодня, 11:20Видео
Тони Джекири: «Аврамович добавляет ЦСКА энергии»
сегодня, 10:36
Алекса Аврамович: «Срджан Бабич, Милан Гайич и Саша Зделар – мои хорошие друзья»
сегодня, 10:14
ПСБ совместно с РФБ открыл второй центр уличного баскетбола в Донецкой Народной Республике
1сегодня, 10:07