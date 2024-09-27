«Мы братья навсегда!». Жоаким Ноа отреагировал на окончание игровой карьеры Деррика Роуза
Самый молодой MVP в истории завершил карьеру в 35 лет.
«Надежда – это сильное чувство. Ты всегда олицетворял ее. Было очевидно, что ты значишь для города, еще до драфта. Когда «Буллз» получили первый пик в 2008, и все поняли, что ты едешь домой, город был наполнен надеждой.
Горжусь тем, что выходил с тобой на площадку. Эти воспоминания никогда не сотрутся. Столько историй!
Больше всего ценил то, как ты отвечал на самые главные вызовы. Скромный воин с сердцем льва. Тихий, но всегда готовый соревноваться.
Ты всегда ценил близкий круг. Стал самым молодым MVP при поддержке всего города будучи интровертом.
Наши отношения только развивались вместе с новыми преградами. Мы не взяли титул, но я благодарен тому, что был твоим другом и партнером. Горжусь тем, что мы играли вместе.
С возрастом продолжаю черпать вдохновение в твоем пути как отца и мужа.
Твоя следующая глава будет еще более значительной, потому что ты настоящий человек.
В баскетболе и вне его – мы братья навсегда!» – заключил Ноа.
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