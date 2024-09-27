Деррик Роуз выслал букеты из 16 роз людям, которые сыграли роль в его карьере. В этот список попал Фил Джексон

Деррик Роуз завершил игровую карьеру после 16 сезонов в НБА.

Самый молодой MVP в истории НБА в честь этого события выслал букеты из 16 роз людям, которые сыграли важную роль в его карьере.

В этот список вошли друзья экс-баскетболиста, а также тренеры и управленцы. Фил Джексон оказался в числе тех, кто получит букет от разыгрывающего. Они пересекались в «Никс».

Деррик также выкупил полные страницы в газетах Чикаго , Нью-Йорка , Кливленда, Миннесоты, Детройта и Мемфиса, чтобы объявить о своем решении городам, в которых выступал по ходу карьеры.

MVP-сезон Деррика Роуза был сказкой, в которую так хотела верить НБА