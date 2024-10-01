Тон Макер подписал негарантированный контракт с «Хьюстоном»
Тон Макер примет участие в тренировочном лагере «Хьюстона».
«Рокетс» подписали негарантированные контракты Exhibit 10 со свободными агентами Тоном Макером (27 лет, 213 см) и Маркизом Науэллом (24 года, 173 см).
Макер, 10-й номер драфта-2016, не выступал в НБА с 2021 года. Сенегальский центровой завершил прошлый сезон в Ливане за «Аль-Рияди».
Науэлл не был выбран на драфте-2023 и провел прошлый сезон в G-лиге за «Рэпторс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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