Тон Макер подписал негарантированный контракт с «Хьюстоном»

Тон Макер примет участие в тренировочном лагере «Хьюстона».

«Рокетс» подписали негарантированные контракты Exhibit 10 со свободными агентами Тоном Макером (27 лет, 213 см) и Маркизом Науэллом (24 года, 173 см).

Макер, 10-й номер драфта-2016, не выступал в НБА с 2021 года. Сенегальский центровой завершил прошлый сезон в Ливане за «Аль-Рияди».

Науэлл не был выбран на драфте-2023 и провел прошлый сезон в G-лиге за «Рэпторс».