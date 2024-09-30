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Стивен Адамс о восстановлении: «Это двухлетний процесс. Нужно разумно подходить к игре»

Стивен Адамс рассказал о готовности играть.

«Мне просто нужно разумно подходить к игровому процессу. Полный процесс реабилитации рассчитан на 2 года. Это не означает, что я не могу играть, просто нужно быть осторожным.

Было тяжело не играть. Но все в порядке. Нужно было перестроить мозги. Обычно ты принимаешь участие в матчах. Проигрываешь или побеждаешь. Устанавливается система. Пришлось переносить фокус на мелкие вещи, маленькие победы, особенно в отношении процесса реабилитации.

Пока не знаю, где я смогу по-настоящему помочь команде. У нас очень талантливый состав. Я принимал участие в практике 5 на 5, но это очень отличается от настоящей организации игрового процесса. Пока у меня недостаточно информации», – заключил Адамс на пресс-конференции.

Центровой «Хьюстона» не играл с января 2023 года.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Пресс-конференция Стивена Адамса, Steven Adams Stats в сети X
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