Стивен Адамс о восстановлении: «Это двухлетний процесс. Нужно разумно подходить к игре»
«Мне просто нужно разумно подходить к игровому процессу. Полный процесс реабилитации рассчитан на 2 года. Это не означает, что я не могу играть, просто нужно быть осторожным.
Было тяжело не играть. Но все в порядке. Нужно было перестроить мозги. Обычно ты принимаешь участие в матчах. Проигрываешь или побеждаешь. Устанавливается система. Пришлось переносить фокус на мелкие вещи, маленькие победы, особенно в отношении процесса реабилитации.
Пока не знаю, где я смогу по-настоящему помочь команде. У нас очень талантливый состав. Я принимал участие в практике 5 на 5, но это очень отличается от настоящей организации игрового процесса. Пока у меня недостаточно информации», – заключил Адамс на пресс-конференции.
Центровой «Хьюстона» не играл с января 2023 года.
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