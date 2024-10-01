«Надеюсь, что мы договоримся». Алперен Шенгюн хочет продлить контракт с «Рокетс»

Алперен Шенгюн ясно дал понять, что хочет продлить контракт с «Хьюстоном».

«Да, мы разговаривали о продлении. Я хочу получить контракт.

Они пытаются договориться с нами, мы пытаемся договориться с ними. Так что все хорошо, у нас все получится. Еще есть время. Надеюсь, что мы договоримся», – сказал центровой «Рокетс».