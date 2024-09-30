Стивен Адамс: «У Алперена Шенгюна очень необычный язык тела»
Стивен Адамс прокомментировал сильные стороны центрового Алперена Шенгюна.
«Он очень хорошо чувствует игру, может набирать очки разными способами.
Его сильной стороной является очень необычный язык тела. Когда долго играешь, начинаешь замечать характерные шаблоны. То, как игроки двигаются, на какие действия они способны.
Его же очень трудно читать, потому что иногда кажется, что он находится в очень неудобном положении, но на самом деле ему вполне комфортно. А вот защитнику сложно с этим разобраться.
У него широкий арсенал, и он голоден до побед. Это хорошо», – заключил центровой «Хьюстона» на пресс-конференции.
Шенгюн пропустил окончание прошлого сезона, получив травму. 22-летний центровой «Рокетс» набирал 21,1 очка, 9,3 подбора, 5 передач и 1,2 перехвата в среднем в 63 матчах регулярного чемпионата.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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